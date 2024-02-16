16.02.2024 09:33 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів – 13

Харків – 12

Богодухів – 13

Коломак – 12

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 13

Слобожанське – 16

Купянск – 13

Красноград – 10

Лозова – 13

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 15 лютого 2024 року.