Харківщина на ранок 16 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби підрозділи ДСНС виіжджали на гасіння пожежі внаслідок ворожого обстрілу Куп'янського району.

У вечірній час 15 лютого ворожа армія нанесла авіаудари по житловому району села Чорне у Куп'янському районі. Внаслідок бомбардувань виникла пожежа у житловому будинку та прибудові, загальна площа якої становила 190 квадратних метрів. Також були зруйновані прилегла житлова будівля та надвірні споруди. Одна з авіабомб потрапила в легковий автомобіль ВАЗ, що призвело до його повного знищення. Троє осіб - чоловік, жінка та молода дівчина (приблизно 17-18 років), які перебували поруч з автівкою, загинули, ще двоє отримали поранення. Для припинення наслідків бомбардування ДСНС залучило 3 одиниці техніки та 14 рятувальників.

14 лютого ввечері російські терористи здійснили ракетний удар по селищу Великий Бурлук на Куп'янщині. Одна з ракет вразила житловий двоповерховий будинок, спричинивши значні руйнування та заборонивши людей під завалами. Інша ракета пошкодила сусідній приватний будинок. За попередніми даними, загинуло 5 осіб, а 5 отримали поранення, але їх вдалося врятувати під час аварійно-рятувальних робіт. Усі постраждалі були госпіталізовані. Станом на 18:35 15 лютого рятувальні операції були завершені, працювало 82 рятувальники та було залучено 14 одиниць техніки.

Двічі протягом доби рятувальники виїжджали на обстеження територій після обстрілів у Чугуївському районі, але загиблих чи травмованих не було. Для цього ДСНС залучило 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.

Протягом доби з 15 по 16 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

9 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 лютого 2024 року.