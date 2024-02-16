16.02.2024 08:38 Рита Парфенова

Харківщини обстрілюють КАБами та з дронів: є поранені й загиблі

Троє людей загинули та п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області протягом останніх 24 годин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Учора в селі Чорне, що входить до Великобурлуцької громади, російська армія здійснила авіаудар за допомогою керованих авіабомб, внаслідок чого загинуло подружжя та їх 17-річна племінниця. Після першого нальоту родина почала евакуюватись, але, коли вони вже були в автомобілі, на них знову впав удар, що призвів до їх загибелі. Ще троє місцевих мешканців отримали поранення. В результаті атаки було зруйновано чи пошкоджено 12 житлових будинків, автомобіль та господарські споруди.

У селі Дворічна внаслідок атаки дронами поранені двоє місцевих мешканців, а також пошкоджені приватні будинки.

Сьогодні вночі в селі Катеринівка через збройну агресію Росії пошкоджений приватний будинок та додаткові будівлі на подвір'ї.

У Чугуєві пошкоджено багатоквартирний будинок, майно Харківобленерго, адміністративні будівлі, автомобілі та житлові будинки.

У Вовчанську пошкоджено до 10 житлових будинків, будівлю приватного підприємства, господарські споруди та приватні будинки.

Також були обстріляні селище Білий Колодязь, внаслідок чого пошкоджено 12 житлових будинків.

Протягом минулої доби слідчі провели 24 огляди місць подій, відкрили 11 кримінальних проваджень, пов’язаних з збройною агресією Росії. Триває робота з виявлення і притягнення до кримінальної відповідальності зрадників, колаборантів та пособників окупантів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 лютого 2024 року.