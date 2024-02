09.02.2024 20:33

Безкоштовне навчання англійській для дітей: на Харківщині почала діяти школа All Right

Безоплатна онлайн-школа приєдналася до мовної програми Future Perfect на Харківщині.

Онлайн-школа з вивчення англійської мови All Right відкрила безоплатний доступ для українських дітей віком від 4 до 12 років. У межах мовної програми Future Perfect школа надасть доступ до освітніх можливостей на два роки.

Це допоможе більшій кількості дітей опанувати англійську мову та розширить перспективи їхнього розвитку й самореалізації.

Онлайн-школа надасть безоплатний доступ до різних типів навчальних матеріалів, серед яких:

онлайн-заняття в групах, сформованих за віком та рівнем знань дитини, двічі на тиждень;

інтерактивна платформа для самостійного вивчення англійської;

бібліотека навчальних матеріалів: настільні ігри, кросворди, розмальовки тощо;

добірка з тематичними відеоматеріалами: пісні, мультфільми та ігрові відео.

Також викладачі All Right адаптують методику викладання під інтереси кожної дитини, наприклад, для навчання залучають відеоігри. Понад 65 тисяч студентів із 46 країн світу використовують All Right для вивчення англійської мови. Зараз на платформі працюють більш ніж 600 професійних вчителів, які мають відповідні сертифікати та досвід.

До речі, вебплатформу All Right створено з урахуванням деяких вимог для забезпечення часткової безбар’єрності для осіб з інвалідністю.

Щоб скористатися можливістю, реєструйтеся на сторінці «Безкоштовна англійська для дітей з України»

Мовна програма Future Perfect втілюється Міністерством цифрової трансформації України в співпраці з Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури та інформаційної політики України, за підтримки USAID / UK Aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» та Фонду Східна Європа. Партнер проєкту — міжнародна технологічна компанія Mastercard.