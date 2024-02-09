09.02.2024 21:00 Дмитро Колонєй

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців на пів року

Таке рішення прийняв Сейм Польщі.



Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців на пів року



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Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року – до 30 червня 2024 року. За ухвалення поправки проголосували 414 депутатів, проти — 15, один утримався.

Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що у Нідерландах партія BBB (Фермерсько-громадянський рух) пропонує розглянути питання повернення українських біженців “у безпечні куточки України”.