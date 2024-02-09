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09.02.2024  21:00   Дмитро Колонєй

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців на пів року

Таке рішення прийняв Сейм Польщі.


Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців на пів року
Як повідомляє РЕДПОСТ, Сейм Польщі ухвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців на пів року.
 
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Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року – до 30 червня 2024 року. За ухвалення поправки проголосували 414 депутатів, проти — 15, один утримався.
 
Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.
 
Нагадаємо, що у Нідерландах партія BBB (Фермерсько-громадянський рух) пропонує розглянути питання повернення українських біженців “у безпечні куточки України”.
 
Нагадаємор, раніше РЕДПОСТ, писав, що Президент Чехії Петро Павло підписав зміни до закону про правовий статус українських біженців.
 
Тэги:  біженці, агрессия россии
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