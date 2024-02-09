09.02.2024 21:00 Дмитро Колонєй
Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців на пів року
Таке рішення прийняв Сейм Польщі.
Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців на пів року
Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року – до 30 червня 2024 року. За ухвалення поправки проголосували 414 депутатів, проти — 15, один утримався.
Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, що у Нідерландах партія BBB (Фермерсько-громадянський рух) пропонує розглянути питання повернення українських біженців “у безпечні куточки України”.
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