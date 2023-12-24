24.12.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Чехія виплачуватиме компенсацію українцям: за яких умов

Що нового у правовому статусі українців в Чехії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Слово і діло, Президент Чехії Петро Павло підписав зміни до закону про правовий статус українських біженців.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті глави чеської держави.

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За документом передбачається появу механізму «передчасного повернення». Йдеться про надання фінансової підтримки біженцям із статусом тимчасового захисту, які погодилися повернутися до України.

Наголошується, що на отримання такої компенсації біженець зможе претендувати лише один раз. При цьому подати заяву на допомогу потрібно буде не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну права на перебування в Чехії у статусі тимчасового захисту, тобто до кінця 2024 року.

Розмір фінансової компенсації поки що не затверджений – найближчим часом його має встановити уряд Чехії.

Якщо українці надалі захочуть повернутися до Чехії та отримати довгострокову візу, вони мають спочатку повернути половину суми, яку отримали за цією програмою.