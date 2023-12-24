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24.12.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Ворог більше тисячі разів обстріляв Харківщину

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних стрілів ворога зазнали селища Харківщини: Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Гатище, Бударки, Тополі.
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  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де противник безуспішно  намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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