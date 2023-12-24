24.12.2023 19:19 Дмитро Колонєй
Ворог більше тисячі разів обстріляв Харківщину
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних стрілів ворога зазнали селища Харківщини: Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Гатище, Бударки, Тополі.
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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.
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