24.12.2023 18:27 Дмитро Колонєй

У харківському метро пройшли концерти зірок оперного театру

Напередодні Різдвяного святвечора прошов культурний марафон на станціях харківського метропоітену.

Як повідомляє РЕДПОСТ солісти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка взяли участ у святових конертах.

Серед учасників

заслужені артисти України Лілія Кутіщева та Дмитро Маклюк,

лауреати міжнародних конкурсів Євгеній Лисицький та Сергій Леденьов, а також

Юрій Кудрявцев,

Тарас Король,

Наталія Бабарук (соло на скрипці) та артисти балету.

Наступні виступи в метро солістів ХНАТОБ заплановані на 26 та 29 грудня, а також на 6 січня на станціях "Університет" (о 17-30) та "Історичний музей" (о 18-30).

Але це не всі сюрпризи від артистів...

Вже сьогодні, 24 грудня, напередодні свята Різдва Христового колектив ХНАТОБ / СХІД ОПЕРА підготував флешмоб (о 16.00) та великий святковий концерт в 17.30 в ТРЦ "Нікольський". Знову і знову наші улюблені артисти надихають харків'ян крокувати до перемоги, радіти кожній миті життя й дякувати за все це нашим захисникам. Концертний марафон «Разом до Перемоги!» триватиме до 6 січня на станціях: "Південний вокзал" - з 16.00 до 16.40; "Університет" - з 17.30 до 18.10; "Історичний музей" - з 18.30 до 19.10.

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