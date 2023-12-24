24.12.2023 18:00 Дмитро Колонєй

Ціни на паливо: водіїв чекають приємні новини

Прогноз експерта та наявні тенденції на ринку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн в ефірі телемарафону “Єдині Новини” розповів, що буде з цінами на паливо. Зокрема. що ціни на нього впадуть.

Чому впадуть ціни на паливо

падіння світових цін на нафту

завдяки успішним маневрам українських компаній вдалося обійти польську блокаду кількома способами.

компанії збільшили обсяг відвантаження, обійшли Польщу через Словаччину та Румунію, а також посилили закупівлі на південному напрямку.

Що є наразі

Знизилися ціни на всі види палива.

бензин А-95 преміум знизився у ціні на 13 копійок, до 54,77 грн/л.

А-95 подешевшав на 15 копійок до 51,78 грн/л. Бензин А-92 став дешевшим на 41 копійку, до 48,75 грн/л.

літр дизпалива подешевшав на 10 копійок, до 52,01 грн.

автогаз знизився на 29 копійок до 31,14 грн

Що буде далі

До Нового року ціни на пальне знизяться до рівня нижче 30 гривень за літр для автомобільного газу та менше 50 гривень за літр для бензину.