24.12.2023 17:18 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав містян із Різдвом Христовим

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до городян із вітальним словом.



Ігор Терехов привітав містян із Різдвом Христовим



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов привітав мешканців міста зі святом:

"З народженням Христа народжується наша віра в себе та можливість змін. Адже Господь закликає жити з метою і, покладаючись на Нього, творити добро самим. Створювати кращий світ заради майбутніх поколінь і в памʼять про кожного, хто віддав своє життя за наше.

І всі ми сьогодні молимося за те, щоб перемогла правда, а з її перемогою нарешті настав такий довгоочікуваний мир для України.

Щасливого Різдва!

Христос ся рождає! Славімо Його!"