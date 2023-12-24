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24.12.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова щодня встановлюють більше десятка дорожних знаків

Яким роботами займалися комунальники на вулицях міста розповіли у КП «Харків-Сигнал».

 
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харків-Сигнал», бригади підприємстав за минулий тиждень:
 
  • відремонтували 108 елементів огородження,
  • встановили нові та замінили 78 дорожніх знаків, а також шість світлофорних об’єктів. 
  • відремонтовано за заявками містян п’ять контролерів і 16 світлофорних об'єктів 
 
 
Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні технічних засобів організації дорожнього руху можна за тел.: (057) 731-28-14, (057) 731-28-16 або (063) 822-12-11 (цілодобово).
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, дороги, харків
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