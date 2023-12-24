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24.12.2023  15:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині знешкодили півтонну авіабомбу окупантів

Саперами загону ДСНС Харківщини знищена ворожа авіабомба ФАБ-500.

Знешкодили півтонну авіабомбу окупантів ФАБ-500 сапери. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, на Куп'янщині після останнього бомбардування, даний боєприпас влучив на подвір'ї приватного домоволодіння та не розірвався.
 
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Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчику та знищили її шляхом підриву.
 
Знешкодили півтонну авіабомбу окупантів ФАБ-500 сапери. Новини Харкова
 
ФАБ-500 — це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ВПС Росії, колишніх радянських республік та країн-замовників.
 
Знешкодили півтонну авіабомбу окупантів ФАБ-500 сапери. Новини Харкова
 
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  вибух, знищення, харків, авіабомба
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