24.12.2023 15:33 Дмитро Колонєй

На Харківщині знешкодили півтонну авіабомбу окупантів

Саперами загону ДСНС Харківщини знищена ворожа авіабомба ФАБ-500.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, на Куп'янщині після останнього бомбардування, даний боєприпас влучив на подвір'ї приватного домоволодіння та не розірвався.

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Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили підривник авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчику та знищили її шляхом підриву.

ФАБ-500 — це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ВПС Росії, колишніх радянських республік та країн-замовників.