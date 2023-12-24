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24.12.2023  15:00   Дмитро Колонєй

В Україні знижуються ціни на сало

Виявлені несподівані тенденції у русі цін на сало.

Знижуються ціни на сало в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Аgronews,  в Україні несподівано подешевшало сало. 
 
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  • Домашнє сало подешевшало за місяць з 259 грн/кг до 199,50 грн/кг.
  • Солоне сало, яке у листопаді продавали по 264,44 грн/кг, наразі доступне по 242,80 грн/кг.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як змінилися ціни на молочку.

 

Источник:   Аgronews
 Тэги:  ціни, сало
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