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24.12.2023  14:19   Дмитро Колонєй

«єВідновлення»: у Харкові вже виплатили компенсацію на сотні мільйонів гривень

Мешканцям Харкова отримують виплати на ремонт пошкодженого житла.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, харків’яни продовжують отримувати виплати на ремонт пошкодженого житла в рамках програми «єВідновлення». 
 
На сьогоднішній день спеціальна комісія відпрацювала понад 9 тис. заявок містян, погодивши сумарну компенсацію в розмірі понад 227,7 млн грн. Загалом до  надійшло понад 10,3 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих у результаті обстрілів.
 
Подати заявку на компенсацію за програмою «єВідновлення» можна через застосунок «Дія», а також звернувшись до будь-якого ЦНАПу міста Харкова або нотаріуса.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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