24.12.2023 14:19 Дмитро Колонєй

«єВідновлення»: у Харкові вже виплатили компенсацію на сотні мільйонів гривень

Мешканцям Харкова отримують виплати на ремонт пошкодженого житла.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, харків’яни продовжують отримувати виплати на ремонт пошкодженого житла в рамках програми «єВідновлення».

На сьогоднішній день спеціальна комісія відпрацювала понад 9 тис. заявок містян, погодивши сумарну компенсацію в розмірі понад 227,7 млн грн. Загалом до надійшло понад 10,3 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих у результаті обстрілів.

Подати заявку на компенсацію за програмою «єВідновлення» можна через застосунок «Дія», а також звернувшись до будь-якого ЦНАПу міста Харкова або нотаріуса.