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24.12.2023  21:09   Дмитро Колонєй

У Харкові врятували жінку, яка намагалася скоїти самогубство

Патрульні Харкова вчасно втрутилися, що попередило трагедію.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці Харкова вчасно втрутилися, щоб урятувати жінку, яка намагалася покінчити життя самогубством через конфлікт. 
 
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Поліцейські Аліна Опаліхіна, Костянтин Таран та Геннадій Катріч заспокоїли її. Також вдалося відвести від небезпеки й  передати медикам для подальшого догляду.
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  допомога, самогубця, харків
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