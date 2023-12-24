    
Главная Фото Культура і Туризм У Харкові прозвучали колядки з різних регіонів України (фото, відео)
24.12.2023  21:45   

У Харкові прозвучали колядки з різних регіонів України (фото, відео)

24 грудня на площі Конституції співачки та співаки із Голосотворчої лабораторії Надії Алюнової вітали харків'ян зі святом Різдва.

Харків, колядка

Запівати разом з артистами могли всі бажаючі. Під час виступу колядники збирали кошти на ноші і теплік для 53 Омбр, повідомляє РЕДПОСТ.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
 

Фотогалерея

Тэги:  харків, колядка, площа конституції
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.12 Надзвичайні події У Харкові врятували жінку, яка намагалася скоїти самогубство 24.12 Суспільство Чехія виплачуватиме компенсацію українцям: за яких умов 24.12 Армія Ворог більше тисячі разів обстріляв Харківщину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 