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06.01.2023  15:38   Василь Голосний

У Харкові Слобожанські берегині заспівали колядку (фото)

В центрі Харкова жінки, що плетуть маскувальні сітки для українських військових, заспівали колядку.

Харьков

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харьков, колядка, рождество
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