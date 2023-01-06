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06.01.2023  15:29   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці сіли за кермо нових службових авто (фото, відео)

Нові поліцейські автомобілі направлять, перш за все, для роботи у деокуповані райони Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, автопарк правоохоронців Харківщини поповнили 22 сучасних автомбілі, які придбала для регіональних підрозділів Національна поліція України.
 
Поліцейські сіли за кермо «Renault Duster», «Scoda», «Suzuki Vitara», «Ford» та «Fiat».
 
Вручив підрозділам поліції нові службові автомобілі начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, який зазначив, що у зв’язку з російською агресію втрачено дуже багато автотранспорту.
 
Начальник главку поліції подякував керівництву Національної поліції України за допомогу Харківщині та постійну увагу до потреб працівників поліції. Також Володимир Тимошко зазначив, що більшість отриманих автомобілей буде направлена для роботи на деокупованих територіях Харківської області.
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  агрессия россии, полиция, харьков
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