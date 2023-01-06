06.01.2023 15:13 Євген Клочко

ТОП ворожінь на Різдво 2023 допоможуть дізнатися ім'я нареченого

Наближається Різдво, а разом із ним і чарівний час ворожінь. Вважається, що у період вони дуже точні. З давніх-давен незаміжні дівчата і жінки ворожили на суджених. У нашому матеріалі ми розповімо, як це зробити. Способи лише перевірені.

Ворожіння 2023 на нареченого з гребінцем

Якщо у вас є вже коханий, то перевірити сумісність вам допоможуть волосся (які потрібно зняти з гребінця) та звичайна вода.

Рівно о 12 годині ночі наповніть будь-яку ємність водою, додайте туди по щіпці цукру та солі, перемішайте. Коли сіль осяде на дно, киньте у воду одне волосся коханого і своє. Залишіть миску до ранку, а потім перевірте, що на вас чекає цього року.

Якщо волоски до ранку зплетуться разом, то попереду весілля.

Волосся, що розійшлося в різні боки, пророкують розставання.

Якщо один із них потонув, то людина, якій він належить, піде від вас.

Різдво ворожіння на нареченого на сон по паперу

Щоб дізнатися ім'я майбутнього хлопця, до 6 січня потрібно буде запастися папером. Її розривають на невеликі шматочки, кожному пишуть чоловічі імена.

У ніч проти 7 січня перед сном папірці кладуть під подушку і лягають спати, не кажучи нікому ні слова. У різдвяний ранок потрібно витягнути з-під подушки один папірець з ім'ям. Воно буде належати майбутньому нареченому.

Ворожіння з кільцем на нареченого

Вам знадобиться склянка, кільце та гарна фантазія. Склянка має бути рівною і прозорою, без малюнків і граней. Кільце має належати щасливій заміжній жінці, позичіть його у подруги або візьміть у вашої матері. Далі робіть наступним чином:

Налийте води у склянку (приблизно дві третини).

Засвітіть свічку, поставте її біля склянки та вимкніть у кімнаті світло.

Акуратно покладіть у склянку кільце.

Через воду уважно дивіться у нього.

Незабаром ви побачите в кільці обличчя нареченого, зосередьтеся, постарайтеся розглянути та запам'ятати деталі. Можливо, ви зможете дізнатися про свого знайомого.

Є дуже схоже гадання на кільці з ниткою, обов'язково ознайомтеся з його описом.

До яких ворожінь вдаватися категорично забороняється

У гонитві за відповідями на питання, що цікавлять, не варто порушувати кордон між світами живих і мертвих, особливо в Різдво і святки. Не можна просити допомоги у покійних, навіть у родичів, і йти з проблемами на цвинтар. Потривожені духи можуть роздратуватися і прийти в цей світ, щоб нашкодити тим, хто живе. Людина позбавлена захисту від цих сутностей, тому вони здатні завдати непоправної шкоди здоров'ю і навіть життю.

Не варто влаштовувати спіритичні сеанси, особливо жартома. Замість відомої людини учасники містичної зустрічі можуть покликати злих духів.

Ще одним небезпечним способом дізнатися майбутнє є ворожіння на дзеркалах, тому що ці предмети, особливо якщо вони старовинні, мають сумнівну інформацію. Через відкритий дзеркальний коридор у світ можуть прийти різні сутності та переселитися у людину.

До того ж ризик, якому наражають себе дівчата, які вибрали такий спосіб дізнатися про долю на Різдво та святки, не виправданий. Духи, що ховаються в дзеркалах, не мають жодного відношення до майбутнього ворожить, тому образ, який з'явиться там, не буде схожим на реального судженого.

Слід вибирати безпечні способи, щоб дізнатися про майбутнє. Такі ворожіння перевірені століттями та дають точну відповідь. Головне, довіритися долі та пам'ятати, що Всесвіт завжди готовий допомогти людині і подати їй сигнал, слід лише налаштуватися і не пропустити знаки долі.



