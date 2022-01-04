04.01.2022 16:50 Анжелика Демидова

5 советов: как правильно выходить из Рождественского поста

Позади новогодние банкеты, а впереди ещё Рождество. Корреспондент портала РЕДПОСТ узнавал, как следует питаться, чтобы после хлебосольного застолья по случаю православного праздника и окончания Рождественского поста, оставаться здоровым и не страдать похмельем.

Рождественский пост, который начался 28 ноября, длится 40 дней и заканчивается 6 января, в канун Рождества Христова. Вечер перед праздником называется Сочельником. Согласно традициям православные готовят вечерю из 12 постных блюд. Главное из них кутья, которая состоит из пшеницы или риса, мёда, изюма, мака и орехов. И когда восходит первая звезда с молитвой начинают трапезу.

В Рождественский пост, согласно церковным канонам, не следовало употреблять продукты животного происхождения яйца, молоко, мясо, а также всё, что из них производят. Поэтому, говорит заведующий "Городским центром малоинвазивной хирургии и эндоскопии" Олег Песоцкий, организм отвык переваривать белковую пищу. А значит, во время рождественского застолья, главное не набрасываться на мясные деликатесы, не переедать, не злоупотреблять спиртными напитками и тем более не разбавлять газированной водой.

К привычному рациону, уверяет врач, следует возвращаться постепенно, чтобы не навредить здоровью и не провести праздничные выходные на больничной койке .

Совет 1

Выходить из поста следует в течение 1 недели, как минимум, а людям с хроническими заболеваниями 2 недели. Иначе обильный приём пищи и алкоголь, может привести к расстройству кишечника, обострению панкреатита, язвы желудка, возникновению печеночных коликов и холецистита.

Совет 2

Первые три дня после поста лучше отдать предпочтение: не жирному, отварному мясу, желательно птицы; овощам; рису и картофелю; йогурту; съедать также 1-2 яйца, лучше отварных.

Совет 3

С четвёртого дня можно употреблять уже мясные блюда, но желательно приготовленные на пару, тушёные или запечённые, в том числе и овощи. А также постепенно вводить в рацион молочные продукты. И питаться следует меленькими порциями в день 5-6 раз.

Совет 4.

Не стоит прибегать к употреблению медикаментов для улучшения пищеварения, организм должен сам справиться с этой задачей. Надо просто ему помочь, выбрав правильный рацион питания.

Совет 5

Если спустя неделю, даже после щадящего режима питания, ещё наблюдается дискомфорт в организме, лучше ещё неделю побыть на диете, не переедать. В случае ухудшения самочувствия, следует обратиться за медицинской помощью.

Также Олег Песоцкий рекомендует употреблять фрукты, но в меру, пить много воды, за полчаса до и после приёма пищи, и не забывать о чаях и узварах.