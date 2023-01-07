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07.01.2023  21:43   Дмитро Колонєй

Святковий пиріг "Різдвяне кільце"

Ошатний і ситний пиріг з курячого філе та варених яєць.


Фотографія з відкритих джерел
Готуємо святковий пиріг "Різдвяне кільце"
 
Як пише РЕДПОСТ, велика кількість смажених овочів робить пиріг соковитим і смачним, а прикраса зі листкового тіста ще й дуже ефектною.

Пиріг "Різдвяне кільце"

 

Продукти на 6 порцій:

  • Листкове тісто - 250 грам
  • Куряче філе - 700 грам
  • Яйце - 3 штуки
  • Морква - 1 штука
  • Цибуля - 2 штуки
  • Часник - 1 зубчик
  • Кріп - 1 пучок
  • Рослинна олія - ​​2-3 ст. ложок (для смаження овочів)

Покроковий рецепт приготування: 

  1. Розморозьте листкове тісто за кімнатної температури.
  2. Очистіть овочі.
  3. Два яйця відваріть, одне залиште сирим для фаршу (білок), а для змащування тіста жовток.
  4. Поріжте цибулю та моркву не надто дрібно, відправте їх на розігріту сковороду смажитися до м'якості. Використовуйте рафіновану олію, додайте щіпку солі.
  5. Куряче філе перетворите на фарш, це можна зробити будь-яким зручним способом. Посолити.
  6. У курячий фарш додайте смажені овочі, дрібно нарубаний часник, кріп, чорний мелений перець, прованські трави, білок яйця.
  7. Якщо фарш сухий, то вбийте у нього ціле яйце.
  8. Перемішайте добре. Дуже ретельно вимішайте фарш, щоб він став в'язким та однорідним.
  9. Застеліть лист папером, поставте по центру склянку.
  10. Столовою ложкою розкладайте фарш щільно навколо склянки. Мокрими руками надайте гарну форму пирогу.
  11. Варені яйця наріжте на половинки. Вдавіть їх у тісто добре.
  12. Листкове тісто поріжте смужками, кожну з яких оформіть ялинкою або зигзагом.
  13. Оформіть пиріг смужками тіста, воно добре прилипає і добре тримається.
  14. З тіста, що залишилося формою для печива видавіть квіточки. Прикрасьте пиріг квіточками.
  15. Жовтком змастіть тісто, відправте пиріг до духовки на 40 хвилин, температура - 180-190 градусів.
  16. Готовий пиріг трохи остудіть. Зніміть із паперу.
  17. У центрі накопичується в процесі випікання рідина, це курячий бульйон, його можна просто злити, а потім поливати пиріг.
  18. Поріжте пиріг шматочками, подавайте до столу теплим. Смачного!

Нагадаємо, раніше ми наводили рецепти Різдвяного печиво з цукатами та горіхами та Різдвяних пряників з хрусткою глазур'ю.

 


Тэги:  рецепт, пирог, рождество, праздник
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