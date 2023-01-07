07.01.2023 21:43 Дмитро Колонєй
Святковий пиріг "Різдвяне кільце"
Ошатний і ситний пиріг з курячого філе та варених яєць.
Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ
, велика кількість смажених овочів робить пиріг соковитим і смачним, а прикраса зі листкового тіста ще й дуже ефектною.
Пиріг "Різдвяне кільце"
Продукти на 6 порцій:
-
Листкове тісто - 250 грам
-
Куряче філе - 700 грам
-
Яйце - 3 штуки
-
Морква - 1 штука
-
Цибуля - 2 штуки
-
Часник - 1 зубчик
-
Кріп - 1 пучок
-
Рослинна олія - 2-3 ст. ложок (для смаження овочів)
Покроковий рецепт приготування:
-
Розморозьте листкове тісто за кімнатної температури.
-
Очистіть овочі.
-
Два яйця відваріть, одне залиште сирим для фаршу (білок), а для змащування тіста жовток.
-
Поріжте цибулю та моркву не надто дрібно, відправте їх на розігріту сковороду смажитися до м'якості. Використовуйте рафіновану олію, додайте щіпку солі.
-
Куряче філе перетворите на фарш, це можна зробити будь-яким зручним способом. Посолити.
-
У курячий фарш додайте смажені овочі, дрібно нарубаний часник, кріп, чорний мелений перець, прованські трави, білок яйця.
-
Якщо фарш сухий, то вбийте у нього ціле яйце.
-
Перемішайте добре. Дуже ретельно вимішайте фарш, щоб він став в'язким та однорідним.
-
Застеліть лист папером, поставте по центру склянку.
-
Столовою ложкою розкладайте фарш щільно навколо склянки. Мокрими руками надайте гарну форму пирогу.
-
Варені яйця наріжте на половинки. Вдавіть їх у тісто добре.
-
Листкове тісто поріжте смужками, кожну з яких оформіть ялинкою або зигзагом.
-
Оформіть пиріг смужками тіста, воно добре прилипає і добре тримається.
-
З тіста, що залишилося формою для печива видавіть квіточки. Прикрасьте пиріг квіточками.
-
Жовтком змастіть тісто, відправте пиріг до духовки на 40 хвилин, температура - 180-190 градусів.
-
Готовий пиріг трохи остудіть. Зніміть із паперу.
-
У центрі накопичується в процесі випікання рідина, це курячий бульйон, його можна просто злити, а потім поливати пиріг.
-
Поріжте пиріг шматочками, подавайте до столу теплим. Смачного!
Нагадаємо, раніше ми наводили рецепти Різдвяного печиво з цукатами та горіхами та Різдвяних пряників з хрусткою глазур'ю.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0