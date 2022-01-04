04.01.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Роковые ошибки и конец эры BlackBerry: культовые смартфоны прекращают работу

Гаджеты мирового экс-мегалидера больше не будут поддерживаться с 4 января 2022 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Interesting engineering, телефоны BlackBerry прекращают работу. В них отключается передача данных и телефонные звонки. Это, без преувеличения, конец века мегалидера рынка смартфонов.

Ка отмечает издание, компания в течение нескольких лет "практически единолично определила эру Personal Data Assistant (КПК) и смартфона. Это был период, когда ни одного уважающего себя жителя Уолл-стрит нельзя было встретить без своего BlackBerry".

В 2010 году BlackBerry занимала 50% рынка смартфонов в США и 20% мирового рынка.

Но титан телефонии не выдержал конкуренции с iPhone от Apple Inc. и множеством гаджетов на системе Android с большими дисплеями, улучшенной графикой и более широким ассортиментом приложений. Они свергли былого лидера и захватили рынок.

История BlackBerry началась в 1984 году, когда два канадских студента-инженера Майк Лазаридис и Дуглас Фрегин основали компанию Research in Motion - первого разработчика технологий беспроводной передачи данных в Северной Америке и первой компании за пределами Скандинавии, разработавшей продукты для подключения, такие как модемы и пейджеры. В 1999 году компания представила беспроводное портативное устройство RIM 850 и программное обеспечение BlackBerry Enterprise Server для сервера Microsoft Exchange, подписав соглашение о поставках с Dell Computer и разработал ряд проектов, не связанных с телефоном, таких как светодиодная система для GM и локальная сеть для IBM. В 1998 году система видеомонтажа компании даже получила премию «Оскар за технические достижения» от Академии кинематографических искусств и наук. В 2000 году RIM выпустила BlackBerry 957, свое первое устройство с push-электронной почтой и доступом в Интернет, хотя оно продавалось как двусторонний пейджер, хотя у него была клавиатура QWERTY и многие элементы, которые станут основными продуктами для смартфонов . В 2002 году компания выпустила 5810, первое поколение устройств, продаваемых как телефоны с возможностью электронной почты, а не как пейджеры. Он работал в сети 2G, использовал платформу на основе Java и разрешал голосовые вызовы, хотя в нем не было встроенного микрофона и динамика. Он также предлагал SMS, органайзер и даже имел примитивную функциональность браузера. В следующем году BlackBerry 7230 стал настоящим смартфоном. Он имел цветной дисплей, 16 МБ памяти, 2 МБ оперативной памяти и позволял пользователям открывать документы, PDF-файлы, а также файлы Excel и PowerPoint. В течение следующих десяти лет BlackBerry стала повсеместной среди государственных и корпоративных клиентов благодаря своим бизнес-функциям и функциям безопасности корпоративного уровня. Даже президента Обаму видели с привязанным к поясу BlackBerry, и служба BlackBerry Messaging пользовалась огромным успехом. К 2004 году у RIM было более 2 миллионов подписчиков по всему миру, наряду с соглашениями со сторонними производителями телефонов Samsung, Palm, Sony Ericsson, Siemens, Motorola, Nokia и T-Mobile. К 2006 году у компании было более 4 миллионов подписчиков, и она произвела фурор со смартфоном Pearl 8100, который был нацелен на потребительский рынок. В том году компания увлеклась растущим увлечением мгновенными сообщениями, заключив партнерские отношения с Lotus, Novell, AOL Instant Messenger (AIM) и Yahoo! Messenger и использование BlackBerries были одобрены для государственных служащих Великобритании, работающих с конфиденциальной информацией. В 2007 году BlackBerry имела выручку более 3 миллиардов долларов и чистую прибыль в 631 миллион долларов, но на горизонте маячило облако, и ее звали iPhone. Даже после выпуска первого iPhone в 2007 году и выпуска Google Android в 2008 году BlackBerry продолжала безраздельно властвовать. и туту компания совершила первую ошибку - несмотря на новые тенденции, она продолжала игнорировать сенсорный экран iPhone и настаивала на том, что пользователи предпочитают физическую клавиатуру и не разрабатывая свой вариант экрана. Еще одной ошибкой BlackBerry стала недоступность ее приложений на других платформах. Самое популярное приложение компании, BlackBerry Messenger (BBM), будет работать только на устройствах BlackBerry, что в конечном итоге позволило увеличить популярность сторонних приложений для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, выпущенного в 2009 году. Затем был провал с некачественным сенсорнрым экраном в 2008 году. Недооценив скорость развития рынка смартфонов. iPhone выпускал обновленный продукт каждый год, и вскоре появились другие смартфоны с аналогичными функциями. В 2010 году RIM выпустила планшет Playbook, в котором не было встроенных приложений для электронной почты, календаря или контактов, что делало его бесполезным для бизнес-пользователей компании. В 2015 году BlackBerry пыталась создавать устройства Android, но это тоже не увенчались успехом.

BlackBerry начала лицензировать свой бренд сторонним производителям, и в январе 2020 года техасская компания OnwardMobility объявила, что будет производить устройства BlackBerry на базе Android 5G, которые будут доступны где-то в 2021 году. На сегодняшний день никакой дополнительной информации не поступало. от OnwardMobility, а телефон еще не появился. Сегодня BlackBerry предоставляет программное обеспечение для кибербезопасности, управления критическими событиями и Интернета вещей (IoT). Компания использовала свои продукты корпоративной безопасности, чтобы выйти на автомобильную арену со своей операционной системой QNX. На рынке автомобильного программного обеспечения BlackBerry сотрудничает с Baidu, Nvidia и Qualcomm. К середине 2021 года автомобильное программное обеспечение BlackBerry было встроено в более чем 195 миллионов автомобилей, таких как BMW, Ford, GM, Honda, Mercedes-Benz, Toyota и Volkswagen. Программное обеспечение используется в Advanced Driver Assistance Systems, Digital Cockpits и Secure Data Gateways. И все же есть сторонники, которым не хватает клавиатуры - и безопасности старых BlackBerrys. Вопрос в том, достаточно ли их, чтобы телефон снова воскрес из пепла.