Под Харьковом найден живым пропавший две недели назад мужчина (фото)

Под Харьковом найден 65-летний Сергей Светличный.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", спустя две недели поисков успешно завершился поиск Сергея Светличного. Пожилой житель Харьковской области найден поисковиками живым.
Читайте также: Пропавшего сотрудника экопарка нашли мертвым в Харькове
Ранее мы писали о том, что 19 декабря 2021 года из своего дома на улице 5-го сентября в Мерефе в черной шапке, черной дутой куртке, сером или синем свитере, черных штанах и легких темно-синих кроссовках вышел Сергей Николаевич Светличный - невысокий (160-170 см), голубоглазый, худощавый, седовласый мужчина с залысиной и пропал без вести. Особые приметы Сергея Николаевича - татуировка на левой руке "Лена" и гематома на голени.
Комментариев: 0
Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Днем осадков не ожидается, а вечером может пойти мелкий дождь со снегом. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона.
влажность:
давление:
ветер: