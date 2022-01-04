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04.01.2022  17:31   Дмитрий Колоней

Под Харьковом найден живым пропавший две недели назад мужчина (фото)

Под Харьковом найден 65-летний Сергей Светличный.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", спустя две недели поисков успешно завершился поиск Сергея Светличного. Пожилой житель Харьковской области найден поисковиками живым. 

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Ранее мы писали о том, что 19 декабря 2021 года из своего дома на улице 5-го сентября в Мерефе в черной шапке, черной дутой куртке, сером или синем свитере, черных штанах и легких темно-синих кроссовках вышел Сергей Николаевич Светличный - невысокий (160-170 см), голубоглазый, худощавый, седовласый мужчина с залысиной и пропал без вести. Особые приметы Сергея Николаевича - татуировка на левой руке  "Лена" и гематома на голени.

Напомним, ранее мы писали о розыске исчезнувшего по дороге на работу мужчины на черном "бумере".
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