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04.01.2022  18:14   Евгений Клочко

Отключение отопления и горячей воды в Харькове 5 января 2022 года: адреса

Подача отопления и горячей воды в части домов Слободского района Харькова будет временно прекращена во среду, 5 января.


Фото из открытых источников
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети". 
 
Отмечается, 5 января что с 8:00 до 22:00 будет отключено теплоснабжение и подача горячей воды в части Слободского района. В частности, из-за необходимости переподключения тепломагистрали после реконструкции будет отключено отопление в 73 жилых домах и 1 школе.
 
Горячее водоснабжение будет отсутствовать в 68 жилых домах и 1 школе на территории, ограниченной:
  • проспект Героев Сталинграда;
  • проспект Льва Ландау;
  • улица Ньютона;
  • проспект Гагарина.
На предприятии сообщили, что после окончания работ по переподключению, качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения улучшится.
 
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  горячая вода, ремонт, тепломагистраль, харьков
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