04.01.2022 18:14 Евгений Клочко

Отключение отопления и горячей воды в Харькове 5 января 2022 года: адреса

Подача отопления и горячей воды в части домов Слободского района Харькова будет временно прекращена во среду, 5 января.



Фото из открытых источников

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".

Отмечается, 5 января что с 8:00 до 22:00 будет отключено теплоснабжение и подача горячей воды в части Слободского района. В частности, из-за необходимости переподключения тепломагистрали после реконструкции будет отключено отопление в 73 жилых домах и 1 школе.

Горячее водоснабжение будет отсутствовать в 68 жилых домах и 1 школе на территории, ограниченной:

проспект Героев Сталинграда;

проспект Льва Ландау;

улица Ньютона;

проспект Гагарина.

На предприятии сообщили, что после окончания работ по переподключению, качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения улучшится.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением , жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».