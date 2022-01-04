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04.01.2022  18:53   

Китай создаст научную базу на Луне

Начинается четвертый этап программы исследования Луны.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Китайским национальным космическим управлениее одобрен четвертый этап программы исследования Луны. Среди задач - созхдание базовой модели исследовательской станции на Луне. Она должна быть возведена в ближайшее в десятилетие. Будут проведены исследования Луны в миссиях Chang’e-6, Chang’e-7 и Chang’e-8.
 
 
Зонд Chang’e-7 сначала будет запущен к южному полюсу Луны. Поскольку Chang’e-6 является резервной копией миссии Chang’e-5 по возврату образцов, он будет запущен после Chang’e-7, чтобы вернуть образцы на южном полюсе Луны. Chang’e-8 станет шагом к созданию модели лунной научно-исследовательской станции.
 
Зонд Chang’e-5 был запущен в 2020 году, получив в общей сложности 1731 грамм лунных образцов. Китай в настоящее время эксплуатирует посадочный модуль Chang’e-4 и луноход Yutu 2 на обратной стороне Луны. Они совершили первую в истории мягкую посадку в кратере Фон Карман в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны в 2019 году. Раскрытая информация показывает, что это будет беспилотный и полностью автономный объект.
 
Напоминаем, ранее мы писали о том, что спутник с харьковским агрегатом вывели на орбиту.
 
Источник:   Сhinaview
 Тэги:  луна, исследовательская база, харьков, китай, космос
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