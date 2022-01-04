04.01.2022 19:00 Евгений Клочко
Обвал стены офисного здания в Харькове: собственник не имел документов на строительство
Собственник здания, в котором 1 января обвалилась часть стены, не имел никаких разрешительных документов.
Фото: Суспільне Харків
Об этом рассказал директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
По его словам, Поручение, которое в связи с обвалом здания по пр. Гагарина, 20 дал Игорь Терехов, выполнено.
"Никаких разрешений на строительство по этому адресу нет. То есть собственники рухнувшего здания и арендаторы земли вели его на свой страх и риск, самовольно. Детали уже в среду," - написал
на своей странице в Фейсбук Юрий Сидоренко.
Более подробную информацию Сидоренко пообещал озвучить в ходе брифинга в среду, 5 января.
Напомним, 4 января в 11.30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина, 20 произошел обвал стены четырехэтажного дома.
Правоохранители установили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не эксплуатировалось.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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