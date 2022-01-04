Обвал стены офисного здания в Харькове: собственник не имел документов на строительство

04.01.2022 19:00 Евгений Клочко

Собственник здания, в котором 1 января обвалилась часть стены, не имел никаких разрешительных документов.

Фото: Суспільне Харків

Об этом рассказал директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

По его словам, Поручение, которое в связи с обвалом здания по пр. Гагарина, 20 дал Игорь Терехов, выполнено.

Более подробную информацию Сидоренко пообещал озвучить в ходе брифинга в среду, 5 января.

Напомним, 4 января в 11.30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина, 20 произошел обвал стены четырехэтажного дома.

Правоохранители установили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не эксплуатировалось.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.