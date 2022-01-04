    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: в Харькове водитель влетел в забор и попал в больницу (фото)
04.01.2022  19:42   Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове водитель влетел в забор и попал в больницу (фото)

Об аварии в Харькове сообщали очевидцы.

 
Как РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, в Харькове - дорожно-траспортное происшествие. сегодня, 4 января 2022 года около 11 часов, патрульных вызвали на аварию по Южнопроектной улице, 47. По предварительной информации водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в забор. В итоге шофера медики госпитализировали в больницу. Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
 
 
Напомним, ранее мы писали об аварии на Ярославской улице. В ходе ДТП авто в розыске протаранило забор чуть не утонув вместе с водителем.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался в забор, южнопроектная улица
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.01 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове насмерть сбита женщина-пешеход (видео) 03.01 Криминал и происшествия Жесткое ДТП под Харьковом: выехал на встречку и влетел в Жигули (фото, видео) 01.01 Криминал и происшествия ДТП: авто полиции слетело с дороги на проспекте в Харькове (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 