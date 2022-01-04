ДТП: в Харькове водитель влетел в забор и попал в больницу (фото)

Об аварии в Харькове сообщали очевидцы.
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Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона.
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