ДТП: в Харькове водитель влетел в забор и попал в больницу (фото)

В этот день

Гороскоп на 4 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 января Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.