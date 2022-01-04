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04.01.2022  20:32   

Цены на недвижимость продолжают расти, надежд на их падение нет - мнение эксперта

Это подтвердили в Ассоциации специалистов недвижимости Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на УНН, по информации представителя ассоциации Эдуарда Бразаса, цены росли и будут расти. По мнению специалиста это неизбежно как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.
 
 
Причины роста стоимости первички:
  1. рост себестоимости
  2. налогообложение
  3. инфляция
На вторичном рынке цены растут только из-за большого спроса.
 
При удачно сложившихся обстоятельствах, стабильности, будет плавный рост в пределах 10% максимум. Но в случае каких-либо деструктивных моментов, например, “нового коронакризиса”  все изменится, и цены могут резко пойти вверх. Эксперт отметил, что на цены, прежде всего, влияет спрос, а первый его подъем стоит ожидать в первом квартале 2022 года. Надеяться на падение цен в ближайшее время не стоит..
 
Напомним, ранее мы писали о том, что цены на вторичное жилье в Харькове продолжают расти.
 
Источник:   УНН
 Тэги:  рост цен, недвижимость, харьков, укриана, бразас, первичный рынок, новостройки, вторичка, вторичный рынок, квартиры
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