04.01.2022 20:32

Цены на недвижимость продолжают расти, надежд на их падение нет - мнение эксперта

Это подтвердили в Ассоциации специалистов недвижимости Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на УНН, по информации представителя ассоциации Эдуарда Бразаса, цены росли и будут расти. По мнению специалиста это неизбежно как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

Причины роста стоимости первички:

рост себестоимости налогообложение инфляция

На вторичном рынке цены растут только из-за большого спроса.

При удачно сложившихся обстоятельствах, стабильности, будет плавный рост в пределах 10% максимум. Но в случае каких-либо деструктивных моментов, например, “нового коронакризиса” все изменится, и цены могут резко пойти вверх. Эксперт отметил, что на цены, прежде всего, влияет спрос, а первый его подъем стоит ожидать в первом квартале 2022 года. Надеяться на падение цен в ближайшее время не стоит..

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на вторичное жилье в Харькове продолжают расти