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04.01.2022  21:32   Дмитрий Колоней

В Харькове поймали закладчика на горячем (фото, видео)

На Холодной горе в Харькове задержали распространителя наркотиков.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове задержали наркодилера. По предварительной информации, когда он делал закладки, кто-то сообщил об этом полиции  Его повязали на улице Малиновского оперативно приехавшие полицейские. Подробностей пока нет.

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Криминал Харьков: Пойман закладчик на горячем на улице Малиновского

Напомним, ранее мы писали о том, как салтовская закладчица попалась на курении на детской площадке.

 

Тэги:  наркотики, закладчик, харьков, задержание
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