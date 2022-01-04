04.01.2022 21:32 Дмитрий Колоней

В Харькове поймали закладчика на горячем (фото, видео)

На Холодной горе в Харькове задержали распространителя наркотиков.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове задержали наркодилера. По предварительной информации, когда он делал закладки, кто-то сообщил об этом полиции Его повязали на улице Малиновского оперативно приехавшие полицейские. Подробностей пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о том, как салтовская закладчица попалась на курении на детской площадке.