В Харькове поймали закладчика на горячем (фото, видео)

На Холодной горе в Харькове задержали распространителя наркотиков.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове задержали наркодилера. По предварительной информации, когда он делал закладки, кто-то сообщил об этом полиции Его повязали на улице Малиновского оперативно приехавшие полицейские. Подробностей пока нет.
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Напомним, ранее мы писали о том, как салтовская закладчица попалась на курении на детской площадке.
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Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок.
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