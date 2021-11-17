17.11.2021 11:15 Евгений Клочко
В центре Харькова патрульные устроили погоню за велосипедистом-наркокурьером
Злоумышленник попытался скрыться на велосипеде от патрульных, однако сделать это ему не удалось.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области.
По информации правоохранителей, патрулируя Харьков рано утром, 17 ноября, они заметили велосипедиста, который заметив патрульных, резко изменил направление движение и попытался скрыться. Полицейские очень удивились такому поведению мужчины и стали преследовать беглеца.
Перецепившись через бордюр, неизвестный бросил велосипед и уже "на своих двоих" бросился в бега. Однако экипаж патрульной полиции сумел задержать подозрительного мужчину.
Уже при устном общении он признался, что имеет при себе свертки с наркотическими веществами, которые распространял с помощью "закладок".
Патрульным ничего не оставалось делать как вызвать на место задержания следственно-оперативную группу, которая изъяла у мужчины свертки с разнообразными наркотическими веществами, а также таблетки.
В ближайшее время правоохранители установят все обстоятельства происшествия и дадут правовую квалификацию действиям задержанного.
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