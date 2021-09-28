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28.09.2021  11:47   Рита Парфенова

В Харькове закладчица убегала от полиции (фото)

Патрульные остановили подозрительную женщину и обнаружили у нее пакетики с запрещенным веществом.

В Харькове задержали закладчицу ночью 28 сентября 2021 года. В Харькове задержали закладчицу ночью 28 сентября 2021 года.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию, ночью в Шевченковском районе Харькова задержали еще одну закладчицу.

Женщину подвели слабые нервы. Когда она увидела отряд патрульных, запаниковала и попыталась скрыться. Правоохранители остановили подозрительную прохожую.  

В время общения выяснилось, что женщина отправилась на позднюю прогулку, чтобы сделать так называемые закладки. Она успела рассовать по тайным местам около 13 пакетиков с наркотиками, пока не попалась на глаза полиции.

Для дальнейшего разбирательства патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Во время досмотра вещей женщины следователи обнаружили и изъяли 50 свертков с похожим на наркотическое веществом.

Ранее мы писали, что студент-марокканец одного из харьковских вузов занимался сбытом наркотиков в Московском районе города.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, харьков
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