28.09.2021 12:10 Виталий Хиневич

Наркотики почтой: в Харькове мужчина отправлял наркотические вещества при помощи почтовой связи

Гражданин систематически сбывал наркотические и психотропные вещества в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре текущего года сотрудниками полиции был задержан мужчина во время сбыта наркотических веществ. Судебной экспертизой было установлено, что наркотическим веществом является амфетамин.

Кроме этого, во время проведения санкционированного обыска, у мужчины было изъято 240 единиц расфасованного наркотического вещества, полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета и пакет с веществом растительного происхождения. Также было установлено, что гражданин совершил 13 отправок наркотических веществ при помощи почтовой связи. Получатели посылок были задержаны согласно статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

В этот же день злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 части 2 Уголовного кодекса Украины. Если вину гражданина докажут, то ему может грозить лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ночью в Шевченковском районе Харькова задержали закладчицу . Патрульные остановили подозрительную женщину и обнаружили у нее пакетики с запрещенным веществом.