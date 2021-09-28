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28.09.2021  12:10   Виталий Хиневич

Наркотики почтой: в Харькове мужчина отправлял наркотические вещества при помощи почтовой связи

Гражданин систематически сбывал наркотические и психотропные вещества в Харькове.

Харьковчанин сбывал наркотики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что в сентябре текущего года сотрудниками полиции был задержан мужчина во время сбыта наркотических веществ. Судебной экспертизой было установлено, что наркотическим веществом является амфетамин. 
 
Кроме этого, во время проведения санкционированного обыска, у мужчины было изъято 240 единиц расфасованного наркотического вещества, полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета и пакет с веществом растительного происхождения. Также было установлено, что гражданин совершил 13 отправок наркотических веществ при помощи почтовой связи. Получатели посылок были задержаны согласно статьи 208 Уголовного кодекса Украины. 
 
В этот же день злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 части 2 Уголовного кодекса Украины. Если вину гражданина докажут, то ему может грозить лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, ночью в Шевченковском районе Харькова задержали закладчицу. Патрульные остановили подозрительную женщину и обнаружили у нее пакетики с запрещенным веществом.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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