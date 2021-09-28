Подготовка к зиме: в двух районах Харькова отключат горячую воду

В рамках кампании по подготовке города к новому отопительному сезону отключат горячую воду в двух районах Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ, до 20:00 28 сентября в связи с устранением дефекта в Индустриальном районе с 08-30 до 18-00 28.09.21 на участке тепломагистрали ТМ-31 по ул. Библика, 17 будет отключено горячее водоснабжение в 24 жилых домах, 2 дошкольных учреждениях, 1 школе, ограниченных:
Также в связи с большим объемом работ в Киевском районе до 16-00 1 октября продолжается ремонт на ТМ-23 с отключением горячего водоснабжения на 8 жилых домов, ограниченных:
Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.
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Звезды сложились так, что эту неделю лучше начинать со вторника. Сегодняшний день подходит для трудовых подвигов и сдвигов в карьере. Ну или хотя бы генеральной уборки дома или на рабочем месте.
Ясной погодой день не порадует: тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшой дождь.
Одним из инициаторов дня, признанного привлекать внимание мира к проблемам распространения информации, была Украина.
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