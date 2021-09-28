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28.09.2021  11:20   Евгений Клочко

Подготовка к зиме: в двух районах Харькова отключат горячую воду

В рамках кампании по подготовке города к новому отопительному сезону отключат горячую воду в двух районах Харькова.

Отключение горячей воды в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ, до 20:00 28 сентября в связи с устранением дефекта в Индустриальном районе с 08-30 до 18-00 28.09.21 на участке тепломагистрали ТМ-31 по ул. Библика, 17 будет отключено горячее водоснабжение в 24 жилых домах, 2 дошкольных учреждениях, 1 школе, ограниченных:

  • ул. Свистун,
  • ул. Рыбалка,
  • пр. Александровский,
  • ул. Косарева,
  • ул. Г Момота.

Также в связи с большим объемом работ в Киевском районе до 16-00 1 октября продолжается ремонт на ТМ-23 с отключением горячего водоснабжения на 8 жилых домов, ограниченных:

  • пр. Московский,
  • ул. Воробьева,
  • наб. Харьковская.

Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.

Источник:   КП "ХТС"
 Тэги:  отключение воды, харьков
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