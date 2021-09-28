28.09.2021 11:20 Евгений Клочко

Подготовка к зиме: в двух районах Харькова отключат горячую воду

В рамках кампании по подготовке города к новому отопительному сезону отключат горячую воду в двух районах Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, до 20:00 28 сентября в связи с устранением дефекта в Индустриальном районе с 08-30 до 18-00 28.09.21 на участке тепломагистрали ТМ-31 по ул. Библика, 17 будет отключено горячее водоснабжение в 24 жилых домах, 2 дошкольных учреждениях, 1 школе, ограниченных:

ул. Свистун,

ул. Рыбалка,

пр. Александровский,

ул. Косарева,

ул. Г Момота.

Также в связи с большим объемом работ в Киевском районе до 16-00 1 октября продолжается ремонт на ТМ-23 с отключением горячего водоснабжения на 8 жилых домов, ограниченных:

пр. Московский,

ул. Воробьева,

наб. Харьковская.

Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.