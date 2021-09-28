Не выходит на связь: в Харькове ищут подростка, который вел самостоятельный образ жизни

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 16-летнего Виктора Рыбалко.
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Звезды сложились так, что эту неделю лучше начинать со вторника. Сегодняшний день подходит для трудовых подвигов и сдвигов в карьере. Ну или хотя бы генеральной уборки дома или на рабочем месте.
Ясной погодой день не порадует: тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшой дождь.
Одним из инициаторов дня, признанного привлекать внимание мира к проблемам распространения информации, была Украина.
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