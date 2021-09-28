28.09.2021 11:05 Виталий Хиневич

Не выходит на связь: в Харькове ищут подростка, который вел самостоятельный образ жизни

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 16-летнего Виктора Рыбалко.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что парень снимал квартиру в Основянском районе Харькова. Последний раз выходил на связь с близкими людьми 22 сентября 2021 года. Ранее подобных ситуаций никогда не было.

Приметы:

рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Предпочитает носить преимущественно черную одежду.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Виктора Рыбалко, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 0632031916, 0577059815, 102 или другим удобным для вас способом.

Напомним, ранее мы сообщали о разыске 30-летнего Дениса Глинкина, проживавшего на улице Героев Труда в районе ТРЦ Дафи в Харькове.