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28.09.2021  10:55   Евгений Клочко

Игорь Терехов официально подал документы на участие в выборах мэра Харькова

Игорь Терехов подал документы в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах мэра.


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Как сообщает РЕДПОСТ, его кандидатура единогласно была выдвинута 25 сентября «Блоком Кернеса — Успешный Харьков» на партийной конференции. В Блоке Кернеса подчеркнули, что Терехов продолжил стратегию Геннадия Кернеса по развитию Харькова. 
 
Напомним, что Игорь Терехов долгое время был первым заместителем у Кернеса.  В декабре 2020 года он был избран секретарем городском совета и с того времени является фактическим руководителем города. 
 
«Я иду побеждать. Харьков моей мечты – город, который войдет в ТОП-100 лучших городов мира, наиболее комфортных и прогрессивных. По многим параметрам мы уже №1 в Украине и продолжаем набирать обороты», — заявил Игорь Терехов на церемонии выдвижения.
 
По его словам, в ближайшее время будет представлена Стратегия развития Харькова, содержащая детальный план действий в каждой из сфер городской жизни. Терехов также сообщил, что важнейшими направлениями его работы будут развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в харьковскую экономику. 
 
Также напомним, согласно Всеукраинского муниципального опроса социологической группы «Рейтинг», почти 60% харьковчан поддерживают действия власти по развитию города.
 
Тэги:  игорь терехов, выборы
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