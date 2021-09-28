28.09.2021 10:55 Евгений Клочко

Игорь Терехов официально подал документы на участие в выборах мэра Харькова

Игорь Терехов подал документы в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах мэра.



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Как сообщает РЕДПОСТ , его кандидатура единогласно была выдвинута 25 сентября «Блоком Кернеса — Успешный Харьков» на партийной конференции. В Блоке Кернеса подчеркнули, что Терехов продолжил стратегию Геннадия Кернеса по развитию Харькова.

Напомним, что Игорь Терехов долгое время был первым заместителем у Кернеса. В декабре 2020 года он был избран секретарем городском совета и с того времени является фактическим руководителем города.

«Я иду побеждать. Харьков моей мечты – город, который войдет в ТОП-100 лучших городов мира, наиболее комфортных и прогрессивных. По многим параметрам мы уже №1 в Украине и продолжаем набирать обороты», — заявил Игорь Терехов на церемонии выдвижения.

По его словам, в ближайшее время будет представлена Стратегия развития Харькова, содержащая детальный план действий в каждой из сфер городской жизни. Терехов также сообщил, что важнейшими направлениями его работы будут развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в харьковскую экономику.

Также напомним, согласно Всеукраинского муниципального опроса социологической группы «Рейтинг», почти 60% харьковчан поддерживают действия власти по развитию города.