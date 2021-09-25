25.09.2021 13:56

Игоря Терехова выдвинули кандидатом на должность мэра Харькова

«Блок Кернеса - Успешный Харьков» утвердил кандидата на должность Харьковского городского головы на внеочередных местных выборах 2021 года.



YouTube

Конференция местной харьковской городской организации политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков» прошла 25 сентября в киноконцертном зале «Украина», сообщает РЕДПОСТ.



Делегаты единогласно поддержали выдвижение на пост городского головы кандидатуру исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова.



«Харьков задает новые стандарты качества жизни для всей Украины. Главное – это команда единомышленников. Это самое ценное и важное, что у нас есть для развития Харькова. Каждый из нас сегодня ответственен за свою часть работы. Все вместе мы держим ответ перед нашими детьми о том, какое будущее мы создадим в нашем родном городе. Реализация проектов, направленных на развитие Харькова, – это ежедневный ежеминутный труд нашей команды. Я хозяйственник и строитель. Я не политик, я харьковчанин. Я несу ответственность за детей и внуков. Сегодня, выступая перед вами приношу клятву верности харьковчанам. Будем строить Харьков – город нашей мечты вместе!», – сказал в своем выступлении Игорь Терехов.

Участники конференции почтили память Геннадия Кернеса минутой молчания.



«Скоро год, как не стало Геннадия Адольфовича Кернеса. Для меня принять управление из рук – это одновременно и честь, и профессиональный вызов для всей наши команды, команды городского совета», – сказал Терехов.



Также Игорь Терехов представил тезисы стратегии дальнейшего развития Харькова.



«Сегодня есть команда, которая нацелена на результат. Мы четко понимаем стратегию развития города Харькова. Хотим сделать Харьков без окраин – это еще один новый шаг. Человек, выходя из подъезда, должен себя чувствовать так же комфортно, как в парке Горького, саду Шевченко или в новом зоопарке. Есть инфраструктурные проекты. Кардинально мы обновим транспорт – это вопрос №1. Мы должны победить наркотики, закрыть все наливайки, должны победить преступность – на это есть сегодня запросы. Харьков должен стать безопасным городом. Особое внимание буду уделять открытости Харькова. Мэрия Харькова будет самой открытой, все тендеры будут прозрачны. Потому что мы должны сегодня сделать такой инвестиционный климат для города Харькова, чтобы сюда приходил инвестор», – сказал он.



Напомним, 11 сентября в Харькове официально стартовал избирательный процесс на внеочередных выборах Харьковского городского головы, назначенных на 31 октября.