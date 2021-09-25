25.09.2021 14:15 Евгений Клочко

Как обеспечить быстрый монтаж РВД: оптимальные решения

В различных областях промышленности широко применяются рукава высокого давления. Они представляют собой гибкие промышленные шланги высокой прочности, которые способны выдерживать повышенное давление и внутренние нагрузки.



Как обеспечить быстрый монтаж РВД: оптимальные решения



В различных областях промышленности широко применяются рукава высокого давления. Они представляют собой гибкие промышленные шланги высокой прочности, которые способны выдерживать повышенное давление и внутренние нагрузки. Нередко при работе гидравлических систем возникает необходимость осуществления монтажа РВД в кратчайшие сроки. Для быстрого подсоединения к основному оборудованию используются специальные быстроразъемные соединения для шлангов высокого давления.

Сегодня многие компании занимаются производством БРС, но наиболее распространённой считается продукция шведского бренда Hydroscand. Данный производитель считается мировым лидером, который предлагает высококачественное гидравлическое и пневматическое оборудование и комплектующие, соответствующее строгим европейским стандартам.

Приобрести БРС для гидравлики можно в магазине «Гидросканд». Это официальный представитель шведской компании в Украине, который поставляет оригинальные переходники и соединители для РВД по привлекательным ценам. В каталоге на сайте https://hydroscand.co.ua/quick-couplings/ каждый клиент сможет подобрать подходящие быстроразъёмные соединителей, с учётом предъявляемых требований и выполняемых задач.

Назначение и сферы применения соединителей

Быстросъемные соединения для шлангов представляют собой специальный вид фитингов, позволяющих за считанные секунды и без особых усилий присоединять и разъединять гидравлические рукава и промышленные гибкие трубопроводы без применения специализированного инструментария. Данные соединители служат переходниками для ручных пневматических приспособлений, переносных гидравлических станций, испытательного оборудования, крановых машин, буксирного оборудования и т. д.

Отдельные виды быстроразъёмных муфт рассчитаны на различное номинальное давление, при этом при выборе подходящих фитингов следует предусмотреть запас прочности, что предотвратит повреждение изделий и нарушение герметичности системы при чрезмерно высокой механической нагрузке из-за гидравлического удара или импульсного давления. БРС для гидравлики предназначаются для соединения РВД, промышленных шлангов и прочих трубопроводных изделий в системах с температурой транспортируемой среды от -20 до +110 °С.

Виды и ключевые характеристики БРС для гидравлики

Шведская компания Hydroscand занимается выпуском различных типов быстроразъёмных фитингов для РВД:

муфт, которые позволяют подсоединять шланги к гидравлическому оборудованию при определённом давлении рабочей жидкости;

кислотостойких соединений гибких трубопроводов, применяющихся для транспортировки агрессивных сред;

фитингов, рассчитанных на повышенное номинальное давление 700-1000 бар;

соединений для РВД увеличенного диаметра до 50 мм, которые изготавливаются по стандарту ISO и соответствуют нормам НТМА.

При изготовлении быстроразъёмных гидравлических соединений используются различные материалы: оцинкованная или хромированная, нержавеющая или кислотостойкая сталь, латунь. Для уплотнения и обеспечения герметичности используются изделия из разных материалов: нитрил, витон, этилен-пропиленовый каучук EPDM, тефлон. Присоединительные части представляют собой классическую трубную резьбу Whitworth (G), коническую (R), NPTF, метрическую, UNF или UNC.