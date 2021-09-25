    
Главная Новости Харькова Общество Выходные в парке Горького: программа
25.09.2021  15:22   Рита Парфенова

Выходные в парке Горького: программа

26 и 27 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького пройдут праздничные программы выходного дня.

Программа в парке Горького

Гостей парка ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка, сообщает РЕДПОСТ.

Суббота, 26 сентября

Главная сцена
16.00–17.00 Научное шоу
17.00–18.00 Танцевальное шоу «Salsa»
18.00–18.30 Конкурсная программа
19.00–20.00 Концерт группы «Bright tone»
20.00–22.00 Молодежная дискотека

Центральная аллея
12.00–20.00 Аквагрим, био-тату
13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска»
15.00–18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка

Ретро-парк
15.00–19.00 Танцевальный вечер
17.00–19.00 Музыкальная программа «Поют все!»

Средневековая площадь
14.00–18.00 Прогулка ростовых кукол

Озеро
17.00–18.00 Концерт саксофона

Детский парк
15.00–16.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями

Французский парк
18.00–19.00 Концерт фортепиано

Дикий Запад
18.00–21.30 Salsa open air

Логово Билли Кида
12.00–19.00 Гончарная мастерская
13.00–14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

Воскресенье, 26 сентября

Главная сцена
13.00–14.00 Мини диско
16.00–17.00 Научное шоу
17.00–18.00 Юношеский оркестр "Паникур"
18.00–18.30 Конкурсная программа
19.00–20.00 Концерт группы «Yuva»
20.00–22.00 Молодежная дискотека

Средневековая площадь
14.00–18.00 Прогулка ростовых кукол

Центральная аллея
12.00–20.00 Аквагрим, био-тату
13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска"
15.00–18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка

Французский парк
18.00–19.30 Звучит аккордеон

Логово Билли Кида
12.00–19.00 Гончарная мастерская
13.00–14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»

Ретро-парк
15.00–19.00 Танцевальный вечер
17.00–19.00 Музыкальная программа «Поют все!»

Детский парк
12.00–13.00 Детская танцевальная программа
15.00–16.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 Спорт В Харькове проходит большой спортивный фестиваль (фото)   08.09 Дороги и транспорт Центр Харькова и парк Горького свяжет муниципальный маршрут 19.08 Общество Праздничные выходные в парке Горького: программа
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 