25.09.2021 15:22 Рита Парфенова

Выходные в парке Горького: программа

26 и 27 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького пройдут праздничные программы выходного дня.

Гостей парка ждут детские программы в Развлекательном центре, развлекательные и танцевальные программы на локациях парка, сообщает РЕДПОСТ.



Суббота, 26 сентября



Главная сцена

16.00–17.00 Научное шоу

17.00–18.00 Танцевальное шоу «Salsa»

18.00–18.30 Конкурсная программа

19.00–20.00 Концерт группы «Bright tone»

20.00–22.00 Молодежная дискотека



Центральная аллея

12.00–20.00 Аквагрим, био-тату

13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска»

15.00–18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка



Ретро-парк

15.00–19.00 Танцевальный вечер

17.00–19.00 Музыкальная программа «Поют все!»



Средневековая площадь

14.00–18.00 Прогулка ростовых кукол



Озеро

17.00–18.00 Концерт саксофона



Детский парк

15.00–16.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями



Французский парк

18.00–19.00 Концерт фортепиано



Дикий Запад

18.00–21.30 Salsa open air



Логово Билли Кида

12.00–19.00 Гончарная мастерская

13.00–14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»



Воскресенье, 26 сентября



Главная сцена

13.00–14.00 Мини диско

16.00–17.00 Научное шоу

17.00–18.00 Юношеский оркестр "Паникур"

18.00–18.30 Конкурсная программа

19.00–20.00 Концерт группы «Yuva»

20.00–22.00 Молодежная дискотека



Средневековая площадь

14.00–18.00 Прогулка ростовых кукол



Центральная аллея

12.00–20.00 Аквагрим, био-тату

13.00–20.00 Живые статуи «Железная маска"

15.00–18.00 Мастер-класс: кукла-мотанка



Французский парк

18.00–19.30 Звучит аккордеон



Логово Билли Кида

12.00–19.00 Гончарная мастерская

13.00–14.00 Музыкальное представление «Приключения Билли Кида»



Ретро-парк

15.00–19.00 Танцевальный вечер

17.00–19.00 Музыкальная программа «Поют все!»



Детский парк

12.00–13.00 Детская танцевальная программа

15.00–16.00 Детская развлекательная программа ПДД со сказочными героями