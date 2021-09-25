Под Харьковом насмерть сбили женщину на велосипеде

Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Смертельным исходом закончилась для 52-летней жительницы Богодухова поездка на велосипеде. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП.
Наезд произошел около половины шестого утра 25 сентября в Богодухове Харьковской области. На 53 километре автодороги Харьков – Ахтырка женщину на велосипеде сбил автомобиль «ВАЗ-2101». От полученных травм пострадавшая умерла на месте аварии.
По предварительной информации, в участником ДТП был еще один автомобиль. 55-летний водитель «копейки», сбившей женщину, пытался разъехаться со встречной неустановленной машиной, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку.
Информация зарегистрирована в Едином учете. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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В выходные, 25 и 26 сентября, на Харьковщине ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, а температура воздуха повысится на 2-4°C.
Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.
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