25.09.2021 17:07 Рита Парфенова

Под Харьковом насмерть сбили женщину на велосипеде

Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Смертельным исходом закончилась для 52-летней жительницы Богодухова поездка на велосипеде. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП.

Наезд произошел около половины шестого утра 25 сентября в Богодухове Харьковской области. На 53 километре автодороги Харьков – Ахтырка женщину на велосипеде сбил автомобиль «ВАЗ-2101». От полученных травм пострадавшая умерла на месте аварии.

По предварительной информации, в участником ДТП был еще один автомобиль. 55-летний водитель «копейки», сбившей женщину, пытался разъехаться со встречной неустановленной машиной, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку.



Информация зарегистрирована в Едином учете. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о гибели под колесами Тойоты 55-летнего мужчины, который переходил проезжую часть рядом с нерегулируемым пешеходным переходом на улице Академика Павлова в Харькове.