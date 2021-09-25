25.09.2021 18:54

Игорь Терехов пригласил молодежь Харькова в свою команду

Руководитель города Игорь Терехов призвал молодежь вступать в его команду, вместе с ним пройти выборы, а после – строить инновационный Харьков.



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Как сообщает РЕДПОСТ, на ежегодном форуме «Молодежь говорит» в киноконцертном зале «Украина» Игорь Терехов предложил юным харьковчанам вступать в его команду.



«Я четко осознаю, что через каких-то 10-20 лет вы будет управлять этим городом, страной. Я приглашаю вас в свою команду – давайте, вперед, не сбавляя напора и энергии. Мы вместе пройдем выборы, вместе будем строить инновационный Харьков — город нашей мечты, город будущего. Город, в котором работают социальные лифты. Где каждый из вас, молодых, верящих в себя и в свои силы, реализует свои таланты и добьется заслуженного», – объявил Терехов на встрече.



Разговаривая с молодежью, руководитель города признался, что глядя на них он видит самого себя – только тридцать лет назад.



«Ваше любопытство, стремление сделать что-то выдающееся, добиться признания. Все это чувствовал я, будучи обычным выпускником ХИСИ. Также как и вы, с горящими глазами и сердцем, я стремился побыстрее окунуться во взрослую жизнь.



Нас объединяют общие ценности. Общая любовь к Харькову, гордость за его достижения. Присоединяйтесь к моей команде и мы вместе сделаем Харьков самым лучшим городом на Земле!» – призвал Игорь Терехов.