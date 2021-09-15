    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пешехода сбили насмерть на улице Академика Павлова в Харькове (фото)
15.09.2021  12:00   Рита Парфенова

Пешехода сбили насмерть на улице Академика Павлова в Харькове (фото)

Погибшему было 55 лет.


hk.npu.gov.ua

Наезд произошел 14 сентября около 19:30 на улице Академика Павлова в Киевском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП.

55-летний мужчина, по информации правоохранителей, переходил проезжую часть рядом с нерегулируемым пешеходнымо переходом. В это время автомобиль «Toyota Avensis» под управлением 46-летнего мужчины двигался со стороны улицы Валентиновской в направлении улицы Василия Стуса в крайней правой полосе. Водитель допустил наезд на мужчину, который получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и погиб на месте.

Следователями по факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Пешехода сбили насмерть на улице Академика Павлова

Пешехода сбили насмерть на улице Академика Павлова

Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии  вечером 9 сентября 2021 года, в котором ВАЗ, за рулем которого сидел 37-летний водитель, сбил двух пешеходов. 67-летняя женщина погибла на месте.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.09 Криминал и происшествия В Харькове столкнулись два такси: пострадали пассажирка и ребенок (фото) 13.09 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове грузовик въехал в троллейбус (фото) 13.09 Криминал и происшествия Жесткое ДТП в Харькове: Toyota пыталась проскочить перекресток на красный (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 