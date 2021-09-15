Пешехода сбили насмерть на улице Академика Павлова в Харькове (фото)

Погибшему было 55 лет.
Наезд произошел 14 сентября около 19:30 на улице Академика Павлова в Киевском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП.
55-летний мужчина, по информации правоохранителей, переходил проезжую часть рядом с нерегулируемым пешеходнымо переходом. В это время автомобиль «Toyota Avensis» под управлением 46-летнего мужчины двигался со стороны улицы Валентиновской в направлении улицы Василия Стуса в крайней правой полосе. Водитель допустил наезд на мужчину, который получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и погиб на месте.
Следователями по факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии вечером 9 сентября 2021 года, в котором ВАЗ, за рулем которого сидел 37-летний водитель, сбил двух пешеходов. 67-летняя женщина погибла на месте.
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