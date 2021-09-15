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15.09.2021  12:15   Виталий Хиневич

Харьковчан зовут принять участие в экологической акции

На Харьковщине 18 сентября состоится экологическая акция.

Харьковчан зовут на субботник
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов акции World Cleanup Day.
 
Отмечается, что ежегодно во всем мире в мероприятии принимают участие около 50 млн человек из 180 стран мира.
 
«В 2021 году в акции планируют принять участие около 10 тысяч жителей Харькова и области. Мероприятие будет проходить в трех форматах – групповом, индивидуальном и цифровом», - сообщила координатор World Cleanup Day Ангелина Климова.
 
Площадь уборки будет большой. За соблюдением карантинных норм будут следить волонтеры.
 
Центральная локация для уборки в Харькове - Журавлевский гидропарк. Также уборку будут проводить в Алексеевском лугопарке, Григоровском бору, парке Победы.
 
Всего выбрано 35 мест в Харькове и 32 - в области.
 
Напомним, в Харькове эко-активисты ищут мужчину, который выбросил строительный мусор на берегу реки.
 
Источник:   World Cleanup Day
 Тэги:  харьков
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