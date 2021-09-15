15.09.2021 12:15 Виталий Хиневич
Харьковчан зовут принять участие в экологической акции
На Харьковщине 18 сентября состоится экологическая акция.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на организаторов акции World Cleanup Day.
Отмечается, что ежегодно во всем мире в мероприятии принимают участие около 50 млн человек из 180 стран мира.
«В 2021 году в акции планируют принять участие около 10 тысяч жителей Харькова и области. Мероприятие будет проходить в трех форматах – групповом, индивидуальном и цифровом», - сообщила координатор World Cleanup Day Ангелина Климова.
Площадь уборки будет большой. За соблюдением карантинных норм будут следить волонтеры.
Центральная локация для уборки в Харькове - Журавлевский гидропарк. Также уборку будут проводить в Алексеевском лугопарке, Григоровском бору, парке Победы.
Всего выбрано 35 мест в Харькове и 32 - в области.
Напомним, в Харькове эко-активисты ищут
мужчину, который выбросил строительный мусор на берегу реки.
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