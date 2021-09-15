15.09.2021 12:15 Виталий Хиневич

Харьковчан зовут принять участие в экологической акции

На Харьковщине 18 сентября состоится экологическая акция.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов акции World Cleanup Day.

Отмечается, что ежегодно во всем мире в мероприятии принимают участие около 50 млн человек из 180 стран мира.

«В 2021 году в акции планируют принять участие около 10 тысяч жителей Харькова и области. Мероприятие будет проходить в трех форматах – групповом, индивидуальном и цифровом», - сообщила координатор World Cleanup Day Ангелина Климова.

Площадь уборки будет большой. За соблюдением карантинных норм будут следить волонтеры.

Центральная локация для уборки в Харькове - Журавлевский гидропарк. Также уборку будут проводить в Алексеевском лугопарке, Григоровском бору, парке Победы.

Всего выбрано 35 мест в Харькове и 32 - в области.

Напомним, в Харькове эко-активисты ищут мужчину, который выбросил строительный мусор на берегу реки.