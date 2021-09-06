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06.09.2021  13:31   

В Харькове эко-активисты ищут мужчину, который выбросил строительный мусор на берегу реки

О случае загрязнения окружающей среды сообщил организатор экологической акции "Чистые Уды" Артем Приходько на своей странице в Facebook.

В Харькове выбросили строительный мусор на берегу реки
 
Как сообщает РЕДПОСТ, эко-активист через социальную сеть обратился к водителю автомобиля Renault Trafic (госномер AX7174НК) с убедительной просьбой убрать все мешки с мусором, которые тот привез и сбросил на берегу реки Уды в районе Баварии.
 
Также Артем Приходько отметил, что у правонарушителя есть время до 12:00 вторника 07.09.2021 года вывезти строительный мусор на полигон и записать данный процесс на видео и прислать ему. В этом случае ему пообещали сохранить анонимность и не давать ход делу. В обратном случае активист пообещал написать заявление в полицию.
 
В Харькове выбросили строительный мусор на берегу реки
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе проведения трех экологических субботников волонтеры проводили эксперимент по очистке дна реки Уды с помощью активных микроорганизмов по японской технологии ЭМ-колобок Они забрасывали их в реку Уды. Один ЭМ-колобок, сделанный из грунта и глины может растворить 1 кубометр ила.
 
Тэги:  артем приходько, харьков, экология
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