06.09.2021 13:55

Безработный на Харьковщине призвал к свержению власти и получил за это срок

В Харьковской области суд вынес приговор гражданину, который в социальных сетях призывал к «свержению власти» в Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на приговор Лозовского городского районного суда Харьковской области, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что безработный зимой прошлого года, призывал к захвату государственной власти в Украине.

В социальной сети Facebook распространил сообщение, в котором обвинял политическую партию «Слуга народа» в коррупции, а именно "отмывание денег из антиковидного фонда".

Кроме этого автор призывал жителей Украины объединится, для « установления своей настоящей власти».

Лингвистическая судебная экспертиза дала заключение, что публикация содержала призыв к захвату государственной власти в Украину.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы без конфискации имущества.

Также сообщается, что суд освободил виновного от отбывания наказания в виде лишения свободы на испытательный срок в один год и конфисковал смартфон марки Lenovo, при помощи которого публиковался материал.

Помимо этого гражданин должен выплатить 6,8 тысяч гривен компенсации за проведение экспертизы.

Сообщается, что мужчина на учете у врача психиатра не состоял, однако с 2016 года наблюдается у нарколога с синдромом зависимости от алкоголизма.

Обвиняемый в полном объеме признал свою вину.

Напомним, в Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».