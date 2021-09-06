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06.09.2021  13:55   

Безработный на Харьковщине призвал к свержению власти и получил за это срок

В Харьковской области суд вынес приговор гражданину, который в социальных сетях призывал к «свержению власти» в Украине.

На Харьковщине осудили мужчину за публикацию
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на приговор Лозовского городского районного суда Харьковской области, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений. 
 
Отмечается, что безработный зимой прошлого года, призывал к захвату государственной власти в Украине.
 
В социальной сети Facebook распространил сообщение, в котором обвинял политическую партию «Слуга народа» в коррупции, а именно "отмывание денег из антиковидного фонда".
 
Кроме этого автор призывал жителей Украины объединится, для « установления своей настоящей власти». 
 
Лингвистическая судебная экспертиза дала заключение, что публикация  содержала призыв к захвату государственной власти в Украину.
 
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы без конфискации имущества.
 
Также сообщается, что суд освободил виновного от отбывания наказания в виде лишения свободы на испытательный срок в один год и конфисковал смартфон марки Lenovo, при помощи которого публиковался материал.
 
Помимо этого гражданин должен выплатить 6,8 тысяч гривен компенсации за проведение экспертизы.
 
Сообщается, что мужчина на учете у врача психиатра не состоял, однако с 2016 года наблюдается у нарколога с синдромом зависимости от алкоголизма.
 
Обвиняемый в полном объеме признал свою вину.
 
Напомним, в Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».
 
Источник:   Единый государственный реестр судебных решений.
 Тэги:  криминал, харьков
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