06.09.2021 14:10 Евгений Клочко

В Харькове пройдет 11-ая ежегодная конференция по 3D-моделированию

Традиции школы 3DMAYA, находящейся по адресу улица Отакара Яроша, 18, уже 11 лет. Каждый год в течение этого времени проходила конференция In3Dustry, и 2021-й не станет исключением.

«In3Dustry – место встречи тех, кто интересуется 3D-графикой и новыми технологиями. Каждый сезон мы собираемся, чтобы обсудить актуальные тенденции индустрии и поделиться опытом.» - говорят организаторы.

11 сентября с 12:00 до 18:00 в офисе школы 3DMAYA будет проходить конференция "In3Dustry. Part 11". В этот раз планируется обсуждение игровой индустрии, анимации, цифрового искусства, нюансов работы 3D-артистов и также фотограмметрии.

РЕДПОСТ представляет вам план мероприятия, чтобы вы точно знали, какую часть нельзя пропустить:

12:00-13:15 Лайкнесс: би о нот? Скульпт лица персонажа

Спикер, Владимир Серегин, поделится соображениями и затронет важные, но ускользающие темы при создании реалистичности персонажей. “Информации вокруг много, поэтому важно знать чего делать НЕ надо”.

13:15-14:30 О текстуринге окружения и AAA-пайплайне в целом

Спикер – Андрей Погарский — 3D-художник в команде Big Medium Small, студия создает наборы ассетов для игр или синематиков: “Мы создаем ассеты, которые хотели бы использовать сами! Тщательное внимание к деталям и комплексный подход к оптимизации позволяют с легкостью визуализировать самую невероятную идею”.

14:40-15:00 Кофе-брейк

15:00-16:30 Фотограмметрия — больше, чем просто часть пайплайна? (*онлайн)

Тема фотограмметрии интересна и особенно актуальна сейчас, если знать, куда и как можно применить эту технологию. На докладе Алик Кадум поделится знаниями про направление фотограмметрии и расскажет, что можно получить в итоге.

16:30-18:00 Геймплейная анимация от первого лица.

На докладе Дмитрий Москвичев поделится личным опытом работы и базовыми моментами в анимации от первого лица на примере кейсов из игр.

Расскажет, что такое FP анимация и как искать работу FP аниматору, приведет примеры первых проектов. Затронет тему обучения FP анимации: с чего начать, как анализировать референсы и где их искать.

Мероприятие подразумевает как онлайн, так и офлайн формат. Офлайн участие в конференции обойдется посетителям в 10 долларов (включая кофе-брейк), в тот момент как онлайн является бесплатным.

Регистрация на мероприятие проходит на сайте школы 3DMAYA и является обязательной как для офлайн, так и для онлайн участников.