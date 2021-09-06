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06.09.2021  14:25   

Сколько горожан оформили "Карту Харьковчанина" онлайн

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, анкетирование они прошли через портал электронных сервисов.

Около 40 тысяч харьковчан заполнили онлайн форму для получения Карты харьковчанина
 
По словам заместителя директора цифровой трансформации - начальника управления стратегического развития Елены Цопух, 40 тысяч харьковчан заполнили форму исключительно на сайте, так как само количество желающих намного больше. Она отметила, что анкетирование проходит также и в Центрах предоставления административных услуг, учебных учреждениях и коммунальных предприятиях. 
 
Сам же Портал электронных сервисов также пользуется популярностью, кроме получения карточки харьковчанина, в топе услуг - регистрация места жительства, справка о составе семьи и жилищно-коммунальные услуги. Всего за время существования сервиса было выдано более 2 миллионов справок.
 
Напомним, уже более 150 предприятий присоединились к городскому проекту "Карта харьковчанина", который предоставит жителям города специальные условия обслуживания и позволит экономить на ежедневных расходах. 
 
Тэги:  карта харьковчанина, харьков
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