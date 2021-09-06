06.09.2021 14:25

Сколько горожан оформили "Карту Харьковчанина" онлайн

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, анкетирование они прошли через портал электронных сервисов.

По словам заместителя директора цифровой трансформации - начальника управления стратегического развития Елены Цопух, 40 тысяч харьковчан заполнили форму исключительно на сайте, так как само количество желающих намного больше. Она отметила, что анкетирование проходит также и в Центрах предоставления административных услуг, учебных учреждениях и коммунальных предприятиях.

Сам же Портал электронных сервисов также пользуется популярностью, кроме получения карточки харьковчанина, в топе услуг - регистрация места жительства, справка о составе семьи и жилищно-коммунальные услуги. Всего за время существования сервиса было выдано более 2 миллионов справок.

Напомним, уже более 150 предприятий присоединились к городскому проекту "Карта харьковчанина", который предоставит жителям города специальные условия обслуживания и позволит экономить на ежедневных расходах.