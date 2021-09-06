06.09.2021 14:36 Рита Парфенова

Из-за утечки в жилых домах Харькова отключат газ: подробности

В Киевском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с ликвидацией утечки газа.



khgor.dsoua.com

С 7 сентября до окончания работ прекращается газоснабжение части дмов в в Киевском районе Харькова, Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».

Причина отключения – ликвидация утечки газа.

Газоснабжение прекращается по следующим адресам:

улица Новоалександровская 54;

улица Строительная 5,

Строительный 1-й пр-д 10,

Строительный 3-й в-д 38;

Журавлевская наб. 3, 4, 10, 8, 12, 14, 5, 11, 6, 9, 13;

улица Челюскинцев 45;

Челюскинцев 1-й пр-д 5, 1, 11, 13, 7, 9, 3, 1, 2;

Челюскинцев 2-й в-д 2,;

Челюскинцев 3-й в-д 45, 39, 27, 23, 22;

улица Шевченко 84, 89, 90;

Перед восстановлением газоснабжения специалистам газовой службы необходимо попасть в каждый дом для проверки газового оборудования на плотность и герметичность.

Для скорейшего восстановления газоснабжения компания-поставщик газа просит жильцов указанных домов предоставить доступ к жилым помещениям.

Ранее мы писали об отключении газа в связи с проведением регламентных работ на двух газорегуляторных пунктах в Новобаварском районе Харькова.