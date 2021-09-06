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06.09.2021  14:36   Рита Парфенова

Из-за утечки в жилых домах Харькова отключат газ: подробности

В Киевском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с ликвидацией утечки газа.


khgor.dsoua.com

С 7 сентября до окончания работ прекращается газоснабжение части дмов в в Киевском районе Харькова, Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».

Причина отключения – ликвидация утечки газа.

Газоснабжение прекращается по следующим адресам:

  • улица Новоалександровская 54;
  • улица Строительная 5,
  • Строительный 1-й пр-д 10,
  • Строительный 3-й в-д 38;
  • Журавлевская наб. 3, 4, 10, 8, 12, 14, 5, 11, 6, 9, 13;
  • улица Челюскинцев 45;
  • Челюскинцев 1-й пр-д 5, 1, 11, 13, 7, 9, 3, 1, 2;
  • Челюскинцев 2-й в-д 2,;
  • Челюскинцев 3-й в-д 45, 39, 27, 23, 22;
  • улица Шевченко 84, 89, 90;

Перед восстановлением газоснабжения специалистам газовой службы необходимо попасть в каждый дом для проверки газового оборудования на плотность и герметичность.

Для скорейшего восстановления газоснабжения компания-поставщик газа просит жильцов указанных домов предоставить доступ к жилым помещениям.

Ранее мы писали об отключении газа в связи с проведением регламентных работ на двух газорегуляторных пунктах в Новобаварском районе Харькова.

Источник:   РГК «Харьковгоргаз»
 Тэги:  отключение газа, харьков
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