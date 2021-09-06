Из-за утечки в жилых домах Харькова отключат газ: подробности

В Киевском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с ликвидацией утечки газа.
С 7 сентября до окончания работ прекращается газоснабжение части дмов в в Киевском районе Харькова, Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».
Причина отключения – ликвидация утечки газа.
Газоснабжение прекращается по следующим адресам:
Перед восстановлением газоснабжения специалистам газовой службы необходимо попасть в каждый дом для проверки газового оборудования на плотность и герметичность.
Для скорейшего восстановления газоснабжения компания-поставщик газа просит жильцов указанных домов предоставить доступ к жилым помещениям.
Ранее мы писали об отключении газа в связи с проведением регламентных работ на двух газорегуляторных пунктах в Новобаварском районе Харькова.
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