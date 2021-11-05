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05.11.2021  08:25   Рита Парфенова

На Алексеевке отключат газ: подробности

В Шевченковском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с аварийными работами по ликвидации утечки.


khgor.dsoua.com

С 9 по 11 ноября 2021 года прекращается газоснабжение части домов в Шевченковском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».

Отключение связано с ликвидацией утечки газа на распределительном газопроводе среднего давления.

Газоснабжение прекращается по следующим адресам:

  • ул. Архитекторов 20, 24, 26, 30, 32
  • просп. Победы 61,62, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 78
  • просп. Людвига Свободы 50, 66

Всех потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Ранее мы писали об отключении газа в Киевском районе Харькова для проведения регламентных работ.

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  отключение газа, харьков
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