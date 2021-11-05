05.11.2021 08:25 Рита Парфенова

На Алексеевке отключат газ: подробности

В Шевченковском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с аварийными работами по ликвидации утечки.



khgor.dsoua.com

С 9 по 11 ноября 2021 года прекращается газоснабжение части домов в Шевченковском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».



Отключение связано с ликвидацией утечки газа на распределительном газопроводе среднего давления.

Газоснабжение прекращается по следующим адресам:

ул. Архитекторов 20, 24, 26, 30, 32

просп. Победы 61,62, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 78

просп. Людвига Свободы 50, 66

Всех потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.



Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.



Ранее мы писали об отключении газа в Киевском районе Харькова для проведения регламентных работ.