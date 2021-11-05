На Алексеевке отключат газ: подробности

В Шевченковском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с аварийными работами по ликвидации утечки.
С 9 по 11 ноября 2021 года прекращается газоснабжение части домов в Шевченковском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».
Отключение связано с ликвидацией утечки газа на распределительном газопроводе среднего давления.
Всех потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.
Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
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