05.11.2021 08:59 Рита Парфенова

Личные кабинеты абонентов Харьковводоканала временно не работают: причина

На сайте КП «Харьковводоканал» проводят технические работы.





Функционал сайта коммунального предприятия «Харьковводоканал» временно ограничен, сообщает РЕДПОСТ. Это связано с проведением на ресурсе технических работ.



В частности, временно не функционируют Личные кабинеты абонентов. Поэтому прием показаний приборов учета холодной и горячей воды на сайте временно не доступен. Дата окончания технических работ на сайте не сообщается.





В коммунальном предприятии приносят извинения за временные неудобства и просят передавать показания счетчиков до 20 числа включительно.

Напомним, 5 ноября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.