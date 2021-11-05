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05.11.2021  08:59   Рита Парфенова

Личные кабинеты абонентов Харьковводоканала временно не работают: причина

На сайте КП «Харьковводоканал» проводят технические работы.

КП Харьковводоканал

Функционал сайта коммунального предприятия «Харьковводоканал» временно ограничен, сообщает РЕДПОСТ. Это связано с проведением на ресурсе технических работ.

В частности, временно не функционируют Личные кабинеты абонентов. Поэтому прием показаний приборов учета холодной и горячей воды на сайте временно не доступен. Дата окончания технических работ на сайте не сообщается.

КП Харьковводоканал

В коммунальном предприятии приносят извинения за временные неудобства и просят передавать показания счетчиков до 20 числа включительно.

Напомним, 5 ноября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, харьков
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