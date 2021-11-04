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04.11.2021  18:16   Евгений Клочко

Набирайте тазики: в Харькове 4 ноября отключат холодную воду (адреса)

В части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район: 

  • ул. Гоголя, 2-а (подъезд №1, спаренный стояк),
  • ул. Натальи Ужвий, 60 (подъезд №1, стояк),
  • ул. Дружбы Народов, 231 (подъезд №4, стояк) до 20:00 5 ноября.

Шевченковский район:

  • ул. Монтажная, 2,
  • ул. Бакулина, 9/13 (подъезд №3, стояк),
  • ул. Космическая, 23 (стояк) до 20:00 5 ноября.

Немышлянский район:

  • пр. Московский, 208/1 (подъезд №4, спаренный стояк) до 17:00 5 ноября.

Напомним, 4 ноября в части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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