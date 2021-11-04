04.11.2021 18:16 Евгений Клочко

Набирайте тазики: в Харькове 4 ноября отключат холодную воду (адреса)

В части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

ул. Гоголя, 2-а (подъезд №1, спаренный стояк),

(подъезд №1, спаренный стояк), ул. Натальи Ужвий , 60 (подъезд №1, стояк),

, 60 (подъезд №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 231 (подъезд №4, стояк) до 20:00 5 ноября.

Шевченковский район:

ул. Монтажная , 2,

, 2, ул. Бакулина , 9/13 (подъезд №3, стояк),

, 9/13 (подъезд №3, стояк), ул. Космическая, 23 (стояк) до 20:00 5 ноября.

Немышлянский район:

пр. Московский, 208/1 (подъезд №4, спаренный стояк) до 17:00 5 ноября.

Напомним, 4 ноября в части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.